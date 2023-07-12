Негде хоронить военных: как мемориал в Медведевке оказался на грани закрытия

В Калининграде в течение 20 лет развивается история с расширением воинского кладбища в Медведевке. К военно-мемориальной части власти запланировали присоединить гражданскую, однако позиционируют ее как отдельное кладбище, несмотря на то, что этот участок находится через забор. «Новый Калининград» разобрался в истории вопроса и выяснил, как чиновники покушались на использование этого места для захоронения гражданских лиц начиная с 2003 года. Для этого применялись многоходовые схемы и отвлекающие маневры. Ситуация, как считают представители ВМК, может привести к досрочному его закрытию, так как уже сейчас погибших участников СВО приходится хоронить на участках, отведенных для советских воинов.



Первые попытки

Инициатива создания на территории Калининградской области мемориального военного кладбища появилась у областного комитета ветеранов войны и военной службы в середине 1990-х, когда были приняты федеральные законы «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и «О погребении и похоронном деле». В 1999 году был решен вопрос с местом для него на землях Минобороны у поселка Медведевка Гурьевского района. Однако, как рассказал «Новому Калининграду» зампред попечительского совета военно-мемориального комплекса генерал-майор в отставке Владимир Степанов, на тот момент на части земельного участка находился песчаный карьер. В июле 2000 года Минобороны передало 28 га в собственность Гурьевскому району, к этой территории присоединили муниципальные земли, а в марте 2001 года губернатор Калининградской области адмирал Владимир Егоров подписал постановление о создании Калининградского ВМК. Изначально под нужды военного кладбища планировали выделить 37 га (на участке с такой площадью провели санитарное обследование), но в итоге, по словам Владимира Степанова, из общего участка гурьевские власти выделили 27 га (9 гектаров муниципальных 18 гектаров из земель Минобороны), не указав, что они будут использоваться для военно-мемориальных целей.

Почувствовавшие подвох представители ветеранских организаций обратились к губернатору Владимиру Егорову напрямую. После разбирательства администрация Гурьевского района издала постановление, в котором кладбище впервые было названо военно-мемориальным. Однако в документе все равно было предусмотрено выделение сектора «для захоронения умерших жителей Гурьевского района» площадью 7 га.

При этом ещё 10 гектаров переданных земель Минобороны оказались в аренде у ПМК и ДПМК Гурьевского района — там велась добыча песка. В марте 2003 года власти муниципалитета сообщили, что эти земли смогут передать только после выработки карьера.

Отметим, что карьер ПМК успела в свое время незаконно расширить за счет земель Балтфлота, и о причинении ущерба директору колонны летом 1999 года письменно сообщил замкомандующего Балтфлота по строительству, инженерному обеспечению и расквартированию генерал-майор Лаптев, потребовав «немедленно прекратить добычу песка».

В 2003 году в Медведевке состоялось первое захоронение останков советских воинов, найденных поисковиками на территории региона. К этому времени гурьевская администрация выпустила новое постановление, в соответствии с которым под нужды мемориального комплекса выделялось 28,5 га, в которые вошли около 10,5 га муниципалитета и 18 га бывших земель Минобороны.

Уже в 2004 году появились первые споры по поводу содержания нового военного кладбища, в которых участвовали командование Балтфлота, администрация Калининградской области, мэрия Калининграда и администрация Гурьевского района, но к середине 2005 года было решено, что этим будут заниматься гурьевские власти. Еще через три года рядом с военным кладбищем на деньги жертвователей построили храм, а на деньги спонсоров открыли музей военной техники.

Вторая попытка организации примыкающего к мемориальному комплексу гражданского кладбища была совершена в конце июня 2010 года (к тому моменту исполнилось почти 5 лет с момента отставки губернатора Егорова, согласовавшего строительство ВМК). Депутаты Гурьевского районного совета депутатов, ссылаясь на «многочисленные обращения граждан, являющихся родственниками захороненных на муниципальном военно-мемориальном комплексе», и обращение члена попечительского совета по вопросам ритуального похоронного обеспечения на Гурьевском военно-мемориальном комплексе Виктора Орлова, решили дать новому захоронению добро и даже назначили ответственного исполнителя по этому вопросу. Решение депутатского райсовета, не согласовавшего свои действия с попечительским советом мемориального комплекса, опротестовали ветеранские организации региона, а Агентство по архитектуре и градостроению Калининградской области напомнило депутатам, что расширение площади кладбища за счет гражданских захоронений сократит срок эксплуатации ВМК, а также приведет к нарушению санитарных норм, в соответствии с которым площадь кладбища не может превышать 40 га и не может приближаться к населенным пунктам ближе, чем на 500 метров. Более того, по словам Владимира Степанова, подполковник в отставке Виктор Орлов (в 2019 году он стал почётным гражданином Гурьевского городского округа) на момент рассмотрения обращения не был уполномочен попечительским советом для подобных обращений и о проявленной инициативе совет не информировал.

Обходной маневр

В 2012 году администрация Гурьевского района продолжила работу по продвижению своей идеи с созданием гражданского кладбища у Медведевки, однако на этот раз был выбран масштабный обходной маневр. В августе того же года на кадастровый учет был поставлен участок площадью 35 га с номером 39:03:040023:246, граничащий с военно-мемориальным комплексом. Он включил в себя территорию музея военной техники (4,9 га) и 30 га выработанного песчаного карьера. Кадастровая стоимость участка составила 1 746 500 рублей. За девять лет участок, который без публичных конкурсных процедур был передан в частные руки (назначение в документах обозначено как сельскохозяйственное), сменил несколько собственников. С августа 2014 года по март 2021 года им «как добросовестный сельхоз-арендатор» владел Роберт Владимирович Акопян, с марта по май 2021 года — Карапет Григорьевич Мелконян, а с мая по июнь 2021 года — Павел Владимирович Процко. Интересно, что направление деятельности последнего собственника, Павла Процко, менялось параллельно с назначением земель. Согласно данным из открытых источников, в апреле 2018 года господин Процко зарегистрировал компанию «Митпродторг» (занимается оптовая торговлей мясом и мясом птицы, а также субпродуктами), а в июне 2019 года бизнесмен переключился на похоронные услуги, создав ООО «Калининградский Крематорий». Интересы бизнесмена поменялись после того, как гурьевские власти утвердили новый Генплан, подразумевающий расширение кладбища.

С момента создания в 2012 году участок с кадастровым номером 39:03:040023:246 не использовался для нужд сельского хозяйства, да и вряд ли мог. Дело в том, что устраивать пастбища или засеивать какими-то культурами земли, на которых ранее находился песчаный карьер глубиной 3-4 метра, и участок, где по сей день стоит военная техника с храмом, было бы очень трудно.

22 июня 2021 года указанный выше участок был размежеван собственником Процко на три. Первый (на котором находится музей военной техники) получил кадастровый номер 39:03:040023:638 и площадь 4,9 га. Его назначение, судя по документам, и сегодня остается сельскохозяйственным, а кадастровая стоимость составляет 448 691 рубль. Второй участок с кадастровым номером 39:03:040023:599 и площадью 15 га изменил свое назначение с сельскохозяйственного, теперь его разрешено использовать для размещения кладбищ. Стоит отметить и резкий рост его кадастровой стоимости — до 57 400 500 рублей.

Третий участок с кадастровым номером 39:03:040023:600 и площадью 15 га также поменял свое назначение с сельскохозяйственного на похоронное и увеличил кадастровую стоимость до тех же 57 400 500 рублей.

Таким образом земельный участок, на большей части которого и сегодня находится выработанный песчаный карьер, увеличил свою стоимость с 1 746 500 рублей до 115 249 691 рубля.

В декабре 2021 года участки с кадастровыми номерами 39:03:040023:599 и 39:03:040023:600 общей стоимостью 114,8 млн рублей последний собственник Павел Процко (учредитель ООО «Калининградский Крематорий») безвозмездно передал городу Калининграду (несмотря на то, что территориально оба участка располагаются в Гурьевском районе). В свою очередь, мэрия областного центра передала оба участка в бессрочное пользование подведомственной Калининградской службе заказчика.

С лета 2022 года служба заказчика активно берется за дело и начинает готовить участки с кадастровыми номерами 39:03:040023:599 и 39:03:040023:685 (это ещё один небольшой участок по соседству, его администрация Гурьевска передала Калининградской службе заказчика в июне 2022 года — прим. «Нового Калининграда») для организации на них гражданского кладбища.

Например, в июле 2022 года она искала подрядчика, которому предлагалось заняться обследованием и очисткой упомянутых участков от взрывоопасных предметов. В опубликованных на сайте Госзакупок документах сообщалось, что обследуемая территория предназначена для расширения кладбища. Работы, судя по результатам торгов, выполнило акционерное общество «Искатель» из Санкт-Петербурга, попросившее за свои услуги 1 731 392,30 рублей, скинув около миллиона рублей от первоначальной стоимости контракта. В истории с разминированием интересно и то, что на упомянутых участках из-за работы песчаного карьера ранее проходила выемка грунта, то есть возникает вопрос, на какой глубине АО «Искатель» пыталось найти боеприпасы и пыталось ли найти их вообще.

Кроме того, Калининградская служба заказчика в июле того же 2022 года объявила конкурс на расчистку все тех же участков (39:03:040023:599 и 39:03:040023:685) от мусора и самосевной растительности. На эти работы городской бюджет готов был потратить 4 907 043,60 рублей, однако нашелся подрядчик (индивидуальный предприниматель Дмитрий Калинин), согласившийся выполнить их всего за 2 281 775 рублей. Поиск боеприпасов на будущем кладбище должен был идти параллельно с вырубкой деревьев и корчевкой пней.

В декабре 2022 года упомянутые участки с номерами 39:03:040023:599 и 39:03:040023:685 были объединены в участок с кадастровым номером 39:03:040023:734 и общей площадью 17,45 га. Его кадастровая стоимость снизилась до 51 709 090 рублей (хотя только его часть площадью 15 га незадолго до этого оценивалась в 57 400 500 рублей).

В мэрии Калининграда «Новому Калининграду» подтвердили факт объединения участков в один с разрешенным использованием по направлению «ритуальная деятельность». Также в мэрии добавили, что участок с кадастровым номером 39:03:040023:734 находится в собственности Калининграда и 15 декабря 2022 года был предоставлен в постоянное бессрочное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика». Разминирование на этой территории, как подтвердили в мэрии, проводилось в сентябре 2022 года АО «Искатель» «в рамках обустройства общественного кладбища для нужд городского округа „Город Калининград“».

Комплекс на грани закрытия

Пока работой по подготовке земельных участков у Медведевки под гражданское кладбище занимались калининградские чиновники, гурьевские власти продолжили вспомогательное законотворчество. 24 января 2019 года Гурьевский окружной совет депутатов утвердил новый Генеральный план, который предусматривал строительство кладбища в поселке Медведевка площадью 76,8 га. Такая площадь почти вдвое превышает существующую санитарную норму в 40 га (п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). Инициатива депутатов снова возмутила ветеранское сообщество. Все тот же зампред попечительского совета военно-мемориального комплекса Владимир Степанов, комментируя создание огромного кладбища рядом с военно-мемориальным комплексом сообщил «Новому Калининграду», что такое строительство не только нарушает санитарные нормы, но и «ограничивает существование воинского мемориала 12-15 годами».

«Калининградская область — регион с высокой концентрацией войск, ветеранов военной службы, участников боевых действий, — заявляет Степанов. — И они имеют право на то, что было построено для них по решению Президента РФ и с учетом имеющихся в настоящее время боевых потерь при проведении СВО. С 2011 года по 2023 год деньги на строительство второй очереди военно-мемориального комплекса, а он в своем роде единственный в России и Европе, из областного и муниципального бюджета не выделялись, а строительство новых секторов проводится за счет незаконных поборов с родственников умерших (погибших), оспоренных судом Гурьевского района, но продолжающихся по сей день».

Степанов добавил, что в 2012 и в 2014 годах комплекс уже был на грани остановки захоронений из-за отсутствия подготовленных мест. На тот момент «пришлось в нарушение проекта задействовать для индивидуальных захоронений четыре сектора (седьмой, восьмой, девятый и десятый)», хотя они были предусмотрены проектом для увековечения памяти советских воинов. Также, по словам Степанова, для новых захоронений пришлось использовать половину сектора № 4 (на нем также планировалось захоронение участников Великой Отечественной войны).

Музей военной техники и вооружения, по словам Степанова, дальнейшего развития также не получил. Он уверяет, что за последние 12 лет в музей не поступило ни одного экспоната, а сама площадка оказалась в собственности частного лица (упомянутого выше Павла Процко). Степанов считает, что собственник в любой момент может потребовать убрать технику со своей земли или попросить платить за стоянку арендную плату.

«За 12 лет при наличии проекта даже не построен стационарный туалет и скважина для технической воды, — добавляет Степанов. — При этом на нужды гражданского кладбища деньги нашлись в бюджете текущего финансового года».

В администрации Калининграда подтвердили намерение о создании на объединенном участке с кадастровым номером 39:03:040023:734 гражданского кладбища и то, что соответствующий проект разрабатывается с 2022 года по заказу Калининградской службы заказчика.

«В настоящее время в связи с необходимостью выдачи Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам вышеуказанной проектной документации, а также с учетом проектирования мест захоронения на вновь сформированном земельном участке МКУ „КСЗ“ в марте 2023 года заключен договор на корректировку проектной документации. В настоящее время работы по корректировке проектной документации не завершены», — пояснили в мэрии.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград