Калининградцев предупредили о возвращении морозов в январе

Калининградцев предупредили о возвращении морозов в январе
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В январе в Калининградскую область могут вернуться морозы, которые уже в ближайшее время придут в европейскую часть России. Об этом предупреждают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области». Однако перед вторжением холодов регион ожидает относительно теплая погода.

«Вероятные погодные тенденции на ближайшие недели — ослабление циркумполярного вихря над Арктикой и вероятность вторжений арктических воздушных масс в новом году, — сообщают подробности администраторы экспертного паблика. — Над Евразией в первые числа января ожидается формирования сильного клина тепла. Данный процесс в стратосфере является не чем иным, как внезапным стратосферным потеплением (ВСП), которое приводит к ослаблению циркумполярного вихря».

Далее, как уверяют синоптики, в случае сдвига циклонов к экватору арктические воздушные массы могут проникать в районы с более умеренным климатом.

«Как следует из представленных данных моделей, уже в ближайшие дни ожидается выход арктического антициклона со вторжением полярных воздушных масс на севере Европы, — продолжают эксперты. — Впрочем, пока что нас от холода будут защищать атлантические циклоны, которые все ещё „поддерживают“ перенос западных воздушных масс. При этом, арктическая стужа будет совсем рядом — на широте Москвы и Питера в первые числа января прогнозируются 20-30 градусные морозы, и при определенной синоптической обстановке полярное вторжение может затронуть и наш регион».

Делать точный прогноз, по словам синоптиков рано, однако вероятность возвращения в Калининград морозной погоды в январе остается высокой.

Согласно прогнозу калининградского Гидрометцентра, в ближайшие пять дней температура в регионе останется плюсовой, а в новогоднюю ночь ожидается до плюс трех градусов по Цельсию.

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