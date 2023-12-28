Минсельхоз: цены на яйца в регионе в течение года были ниже, чем в среднем по стране

Цены на куриные яйца в Калининградской области на протяжении 2023 года были ниже, чем в среднем по стране. Об этом сообщил представитель министерства сельского хозяйства в комментариях на странице областного правительства «ВКонтакте».



«Итоговая цена на этот продукт во многом зависит от стоимости сырьевых составляющих, связанных с сезонностью и длительностью производственного цикла, высокой степенью зависимости от эпизоотической обстановки, а также рыночных колебаний, что связано в первую очередь с большим количеством сырьевых и материальных составляющих, участвующих в производственном процессе (корма, кормовые добавки, ветеринарные препараты, топливо, упаковочные материалы, запасные части для оборудования и иные). При этом, стоит отметить, что отпускные цены на яйцо в Калининградской области, несмотря на полуэксклавное положение региона, практически на протяжении всего года оставались ниже, чем средние цены в России и в Северо-Западном Федеральном округе», — сообщил представитель министерства.

Сотрудник пресс-службы предоставил перечень отпускных цен на продукцию: «По состоянию на 20 декабря 2023 года отпускная цена на яйцо куриное первой категории единственного промышленного производителя в регионе — „Птицефабрика Гурьевская“ составляет 95 рублей за десяток без НДС (по РФ — 92,87 руб./дес., по СЗФО − 102,42 руб./дес.), 2 категории — 69 руб./дес. без НДС (по РФ — 80,5 руб./дес., по СЗФО — 90,0 руб./дес.)».

В последние месяцы Россия столкнулась с резким ростом цен на куриные яйца и мясо птицы, который коснулся в том числе Калининградской области.

Яйца начали резко дорожать в регионе с октября. Мониторинг «Нового Калининграда» показывает, что по сравнению с сентябрем стоимость первой категории в крупных торговых сетях увеличилась на 13-20 рублей. В ноябре цены выросли в среднем еще на 17 рублей и достигли 110 рублей за десяток. В отдельных торговых точках розничная стоимость доходила до 140 рублей.