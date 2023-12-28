В Калининграде с января собираются открыть три новых городских ж/д маршрута

В Калининграде с 9 января собираются открыть три новых внутригородских железнодорожных маршрута. Как сообщает пресс-служба Калининградской пригородной пассажирской компании, новые маршруты соединят центр города с Чкаловском, Гурьевском и станцией Голубево.



К поездам пригородного сообщения, которые отправятся из Голубево до Гурьевска и Чкаловска, по рабочим дням из микрорайона Прибрежный будет организована доставка пассажиров на автобусе 2Ж.

Из Голубево в Гурьевск поезда будут отправляться в 5:53, 9:40 (прибытие в Гурьевск — в 6:45, 10:58), а обратно — в 7:20 (прибытие на станцию Голубево в 8:15). В пути следования предусмотрены остановки на станциях 4 км, Южный и Северный вокзалы, ст. Кутузово-Новое и Гурьевск-Центр.

Из Голубево в Чкаловск-Западный (через остановку Киевская) поезда пойдут в 8:30 и 10:11 (прибытие в Чкаловск 9:01, 10:41). В обратном направлении поезд будет отправляться в 9:28 (прибытие в Голубево в 10:01). Следующий утренний поезд из Чкаловска до Киевской отправится в 10:52 (прибытие на Киевскую в 11:15). В пути следования предусмотрены остановки на остановках Ласкино, Киевская, Северный вокзал и Сельма.

С Северного вокзала на станцию Голубево поезд отправится в 17:30 (прибытие в 17:53), а в обратном направлении в 18:44 (прибытие на Северный вокзал в 19:05).

С того же 9-го числа изменится маршрут утреннего поезда № 6361/6362 на Гурьевском направлении. С Северного вокзала он будет отправляться с в 9:02 и прибывать в Гурьевск 9:20.

По рабочим дням из микрорайона Прибрежный на станцию Голубево будет курсировать автобус 2Ж в 5:35, 8:12 и 9:22 (прибытие в 5:48, 8:25 и 9:35), с остановками в пути следования (ЖБИ-1, ул. Заводская, Мамоновское шоссе, ЖК Новая Рублевочка, СНТ Залесье, Новое Голубево, КП «Европа»).

С учетом назначения поездов на новых маршрутах с 9 января 2024 года отменяются пригородные поезда:

Киевская — Калининград-Сев. (отпр. в 8:39, 18:53);

Калининград-Сев. — Киевская (отпр. в 9:23, 17:30);

Калининград-Сев. — Чкаловск-Зап. (отпр. в 8:52);

Чкаловск-Зап. — Калининград-Южн. (отпр. в 9:28);

Калининград-Южн. — Гурьевск-Н. (отпр. в 6:20);

Гурьевск-Н. — Калининград-Южн. (отпр. в 7:20).