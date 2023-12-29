В БФУ разработали VR-экскурсию по Кенигсбергу времен Канта

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В БФУ им. И. Канта разработана VR-экскурсия «У замка. Прогулка с Иммануилом Кантом». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Туристы и жители города, находясь на маршруте, включающем Московский проспект — Руины Королевского замка — гостиницу „Калининград“, смогут погрузиться в атмосферу Кенигсберга времен Иммануила Канта и посмотреть в формате 3D, как выглядел Королевский замок, дом философа, знаменитая аптека Хагена и другие достопримечательности», — объяснили в БФУ.

Приложение можно использовать не только на ПК, но и в смартфонах, а в мобильной версии можно включить навигацию при помощи встроенного в устройства гироскопа. В данный момент идет согласование с городской администрацией установки стоек с QR-кодами на маршруте.

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