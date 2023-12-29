На ул. Герцена разрешили вырубить пять деревьев под магазин

Власти Калининграда разрешили снести пять деревьев на улице Герцена под магазин. Порубочный билет, выданный индивидуальному предпринимателю, опубликовали на сайте городской администрации.



Участок, на котором планируют разместить торговый объект, находится на пересечении улиц Герцена и Клары Цеткин (кадастровый номер 39:15:130909:597). Под снос попадают ясень, липа, каштан и две березы. В рамках компенсационного озеленения предполагается высадка трех тисов и двух кленов в районе церкви по улице Герцена, 1г, на пересечении с улицей Богатырской.

Компенсационная стоимость зеленых насаждений составила 404 438 рублей. Порубочный билет действует до июля 2025 года.