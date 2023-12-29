Минздрав РФ предложил снизить возраст профосмотров девочек гинекологом

Минздрав РФ предложил снизить возраст девочек, которые проходят профилактические осмотры врачом-гинекологом в школе, с 14 до 13 лет. Соответствующий проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



«В условиях современного подхода, направленного на раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья у подростков, с учетом физиологического становления репродуктивной функции, необходимо пересмотреть проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних акушером-гинекологом (в отношении девочек), изменив возраст осмотра с 14 лет на 13 лет» ,— говорится в пояснительной записке к проекту.

Как пояснила журналистам главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова, изменение возраста осмотра врачом-гинекологом девочек подросткового возраста имеет принципиально важное значение для их здоровья, в том числе репродуктивного, пишет ТАСС.

«Этот год очень много значит, так как в подростковом возрасте происходит половое созревание. В случае, если в развитии что-то идет не так, врач может своевременно оказать помощь пациентке, сохранив ее здоровье. Так, например, если у девочки в 13 лет нет молочных желез, это уже приличная задержка полового развития, говорящая о том, что что-то идет не так», - заявила Уварова. По её словам, болезненная менструация, её отсутствие или задержки более чем на три месяца уже в 13 лет могут свидетельствовать о серьёзных патологиях, которые в будущем могут препятствовать зачатию.