МВД предупреждает об участившихся случаях мошенничества с горящими турами

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МВД предупредило россиян об участившихся случаях мошенничества с распродажами туров, а также авиа- и железнодорожных билетов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ведомства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«В социальных сетях и мессенджерах на данный момент наблюдается существенное увеличение предложений от аферистов по приобретению горящих туров, а также авиа- или железнодорожных билетов со скидкой от 50% до 90%. В таких сообщениях практически всегда содержится ссылка, которая ведет пользователя на фишинговый сайт, на котором можно оплатить тур со значительной скидкой», — отметили в управлении.

В полиции пояснили, что если пользователь переходит на поддельные ресурсы и вводит данные банковской карты, все деньги и платежная информация отправляются на сервер киберпреступников. Россиянам рекомендуют самостоятельно искать сайт турагентства или сервиса продажи авиа- или железнодорожных билетов, которые объявили о соответствующей акции.

«Если на официальном сайте компании подобной информации о каких-то акциях нет, то со 100%-ной вероятностью сообщение является мошенническим», — добавили в управлении. 

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