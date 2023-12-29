Трудовые мигранты составляют 2,8% от всей рабочей силы Калининградской области

Численность трудовых мигрантов в Калининградской области составляет около 14 тысяч человек, что составляет 2,8% от всей массы трудящихся. Об этом заявила министр социальной политики региона Анжелика Майстер во время заседания правительства в пятницу, 29 декабря.



«Количество иностранных работников, привлекаемых в экономику региона в последние пять лет достаточно стабильно. При средней численности экономически активного населения в 540 тысяч человек составляет от 14 до 15 тысяч человек, то есть на уровне менее 2,8% от числа трудовых ресурсов при предельном согласованном нашему региону уровню в 5%», — сообщила Майстер.

Напомним, осенью калининградские предприниматели сообщили о проблеме оттока мигрантов из-за обесценивания рубля. Бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова выражала опасения, что эта ситуация может оказать негативное влияние на производство в регионе.

Вместе с тем в Калининградской области хотят продлить на 2024 год запрет найма иностранцев на ряд профессий. Он распространяется на хлебопекарную деятельность, изготовление детского питания и диетических продуктов, отельный бизнес, перевозку пассажиров и работу в сфере школьного и дошкольного образования. Впервые запрет на работу мигрантов в некоторых сферах был введен в 2021 году. С тех пор ограничения регулярно продлеваются.