В Светлогорске улицу Курортную делают пешеходной до 10 января (схема)

Улицу Курортную около водонапорной башни в Светлогорске делают пешеходной до 10 января. Она будет перекрыта для всех видов транспорта, сообщается в телеграм-канале Светлогорского городского округа.

«В честь проведения мероприятий, посвящённых Новому Году и Рождеству улица Курортная от перекрёстка с улицей Октябрьской до перекрёстка с улицей Садовой будет пешеходной до 10 января 2024 года. Рекомендуем автомобилистам объезжать перекрытый участок по улицам Садовой, Ленина и Октябрьской», — отмечается в публикации.