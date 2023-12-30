На Новый год в регионе прогнозируют плюсовую температуру и смешанные осадки

В предновогодние выходные и днем 1 января в Калининградской области ожидаются плюсовые температуры и снег с дождем. По сведениям Гидрометцентра, в субботу, 30 декабря, температура воздуха днем составит +6℃, в воскресенье, 31 декабря — +4℃, в первый день января — +3℃. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +3... +1℃.



По сведениям синоптиков, в эти дни ожидается дождь, а также снег с дождем. Схожий прогноз дает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

После 1 января в Калининградской области прогнозируют минусовые температуры. Согласно информации Гидрометцентра, в период с 2 по 5 января ожидается от −1℃ до −5℃, ночью — от −3℃ до −8℃. В дневные часы метеорологи обещают снег.