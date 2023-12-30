Кабмин: пени за просрочку оплаты ЖКУ продолжат начислять по старой ключевой ставке

Правительство РФ приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг без привязки к выросшей ключевой ставке Центробанка. Об этом сообщила в субботу, 30 декабря, пресс-служба кабмина.



«В 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года», — сообщили в правительстве, уточнив, что соответствующий законопроект уже подписан.