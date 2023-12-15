Центробанк повысил ключевую ставку до 16%

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Совет директоров Центробанка на заседании в пятницу, 15 декабря, повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ставку повышают пятый раз подряд. В конце июля она была увеличена с 7,5% до 8,5%. До этого ЦБ сохранял ставку неизменной с 19 сентября 2022 года. Ее изменение было связано с начавшимся в стране ростом инфляции.

В августе, после того как рубль преодолел отметку в 100 к доллару, регулятор инициировал внеплановое заседание, на котором повысил ставку до 12%. В сентябре совет директоров Банка России принял решение увеличить ключевую ставку до 13% годовых, в октябре — до 15%.

Как отмечает «Коммерсант», осенью ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5%. Во время прямой линии 14 декабря президент Владимир Путин заявил, что по итогам года показатель может составить 7,5%, «может быть, чуть больше, к 8 процентам».

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