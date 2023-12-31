Городские власти уточнили график работы общественного транспорта в праздники

Власти Калининграда уточнили график работы общественного транспорта в период новогодних каникул. Горожанам и туристам рекомендуют заранее планировать свои поездки.

31 декабря общественный транспорт работает до 22:00. Последние рейсы маршрутов с конечных остановочных пунктов будут отправляться в период с 20:30 до 21:00 в зависимости от расписания движения.

1 января первые рейсы маршрутов будут отправляться с конечных остановочных пунктов начиная с 07:30 в зависимости от расписания движения. В остальные дни каникул работа муниципальных маршрутов города Калининграда будет осуществляться в соответствии с графиками движения праздничного дня

При этом с 3 по 6 января и 8 января для обеспечения транспортной доступности завода «Янтарь» автобусы маршрута № 16 будут курсировать в соответствии с графиком рабочего дня.