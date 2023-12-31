В Калининграде декоративных арках дома на проспекте Мира создали арт-зону (фото)

На недавно отремонтированный дом на проспекте Мира, 23-27, создали арт-зону. Об этом сообщил в своем телеграм-канале региональный фонд капремонта.

«В доме расположены две декоративные арки, которые мы решили использовать во имя искусства, чтобы оно было ближе и доступно каждому вне зависимости от возраста, состояния и иных факторов. Нужно лишь приехать на проспект Мира. Каждый месяц мы будем выставлять по два произведения искусства калининградских художников и мастеров. В этом месяце в центре внимания работы Александра Полежаева и El Kartoon!», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в фонде капремонта, панно «Старый город» витражиста Александра Полежаева, которое можно увидеть со стороны проспекта Мира, выполнено в технике Тиффани. В центре работы фрагмент средневекового города с аркой.

Со стороны улицы Сержанта Колоскова разместили произведение «Сердце» художника El Kartoon. «Человек как конструкт, неизменной частью которого является сердце. Сердце — хранилище индивидуальности человека, противостоящее течению времени и иным внешним факторам», — отмечается в сообщении.