Фонду «Берег надежды» помогли завершить сборы для детей на сумму больше миллиона рублей

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Калининградские бизнесмены помогли благотворительному фонду «Берег надежды» полностью закрыть все текущие сборы средств. Благодаря помощи предпринимателей завершены сборы средств для пяти детей. В общей сложности было собрано более миллиона рублей.

В частности, удалось собрать 150 тысяч на лекарства и специальное питание для 18-летнего Димы Шевчука; 120 тысяч рублей на курс комплексного восстановительного лечения в центре слуховой реабилитации для 11-летнего Ильи Апостолова; 450 тысяч рублей на сверхмощные слуховые аппараты для 16-летнего Всеволода Васильева; 230 тысяч рублей на ортезы, дорогу до Санкт-Петербурга и обратно, проживание рядом с местом лечения и трансфер для 12-летнего Давида Мартиросяна; 80 тысяч рублей на операцию, дорогу до места лечения и обратно, восстановительное лечение после операции для 13-летней Меланы Гаптулиной.

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