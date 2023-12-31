Фонду «Берег надежды» помогли завершить сборы для детей на сумму больше миллиона рублей

Калининградские бизнесмены помогли благотворительному фонду «Берег надежды» полностью закрыть все текущие сборы средств. Благодаря помощи предпринимателей завершены сборы средств для пяти детей. В общей сложности было собрано более миллиона рублей.

В частности, удалось собрать 150 тысяч на лекарства и специальное питание для 18-летнего Димы Шевчука; 120 тысяч рублей на курс комплексного восстановительного лечения в центре слуховой реабилитации для 11-летнего Ильи Апостолова; 450 тысяч рублей на сверхмощные слуховые аппараты для 16-летнего Всеволода Васильева; 230 тысяч рублей на ортезы, дорогу до Санкт-Петербурга и обратно, проживание рядом с местом лечения и трансфер для 12-летнего Давида Мартиросяна; 80 тысяч рублей на операцию, дорогу до места лечения и обратно, восстановительное лечение после операции для 13-летней Меланы Гаптулиной.