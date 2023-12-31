Турцентр уточнил, как будут работать в праздники культурные учреждения области

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Туристический центр подготовил график работы крупных культурных учреждений Калининградской области в новогодние праздники. Информация размещена на странице ведомства «ВКонтакте». Полное расписание доступно на сайте туристического центра. Оно будет дополняться и может изменяться по мере получения информации.

В частности, Калининградский областной музей янтаря 1 января будет работать с 12:00 до 19:00 (касса — до 18:00); со 2 по 8 января 2024 года — с 10:00 до 19:00 (касса — до 18:00).

Калининградский областной историко-художественный музей:

31 декабря, 1 января — выходные дни
2-8 января — с 10:00 до 18:00 (касса до 17:00)

Музей «Фридландские ворота»:

1 января 2024 года — с 12:00 до 18:00. Касса до 17:30. 2-8 января 2024 года — с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30);
* Выставка в бомбоубежище не работает в зимний период

Калининградский областной музей изобразительных искусств:

1 января — с 12:00 до 19:00 (касса до 18:30)
2, 3, 5-8 января — с 10:00 до 19:00 (касса до 18:30)
4 января — с 10:00 до 21:00 (касса работает до 20:30)

Калининградский зоопарк:

1 января — с 10:00 до 17:00 (кассы с 10:00 до 16:00, павильоны с 10:00 до 16:45), 2-8 января — с 09:00 до 17:00 (кассы с 09:00 до 16:00, павильоны с 09:00 до 16:45)

Музей Иммануила Канта:

1 января — выходной
2-8 января 10:00 — 18:00, с 9 января музей закрывается на ремонт.

Объекты Музея Мирового океана не будут работать 1 января, за исключением плавучего маяка «Ирбенский», который можно будет посетить с 12 до 18 часов. Со 2 по 8 января ММО работает с 10 до 18 часов.

Фридрихсбургские ворота 2-7 января будут работать с 10:00 до 18:00, Королевские ворота — с 11 до 19 часов.

Уточнить режим работы остальных культурных учреждений региона можно здесь.

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