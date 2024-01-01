Горвласти: в ночь с 1-го на 2-е января в Калининграде ожидается понижение температуры

В Калининграде готовятся к заморозкам, городская администрация планирует обрабатывать улицы. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова в своем телеграм-канале

«В ночь с 1-го на 2-е января ожидается понижение температуры — к этому тоже готовы, к вечеру будем обрабатывать улицы противогололедными средствами. Мониторим ситуацию в городе, если понадобится, привлечем дополнительную технику и мобильные бригады. Пока все проходит в штатном режиме», — сообщила Елена Дятлова.

Кроме того, по ее словам, 30 и 31 декабря в городе работали специалисты «Гидротехника», проверяя и прочищая ливневки. Дежурная бригада будет работать всю неделю.