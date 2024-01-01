В России вырос предельный размер декретных выплат и больничных

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С 1 января в России увеличены максимальные выплаты по декретным пособиям и выплаты по больничному, сообщает «Российская газета».

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличивается с 83 до 122 тыс. руб. в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам выросла с 383 тыс. до 565 тыс. руб. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тыс. рублей в месяц против прошлогодних 33,2 тыс. рублей.

Кроме того, как отмечает издание, с 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода на работу.



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