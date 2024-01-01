Аэропорт «Храброво» предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопада

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В калининградском аэропорту «Храброво» возможны задержки рейсов по метеоусловиям и случаи позднего прибытия воздушных судов. Об этом говорится в официальном телеграм-канале аэропорта.

«В Калининграде и области идёт снег, и в ближайшую ночь и в последующие дни прогнозируются понижение температуры и снег, — говорится в сообщении. — Возможны задержки рейсов по метеоусловиям и случаи позднего прибытия воздушных судов. Также проведение обработки самолетов противообледенительной жидкостью и плановой очистки взлетно-посадочной полосы от снега могут увеличивать время обслуживания».

Пассажиров и встречающих просят уточнять время вылета/прилета в справочной аэропорта по номеру +7 (4012) 550-550. Актуальная информация о рейсах представлена на онлайн табло на сайте аэропорта.

При этом, как отмечается в сообщении, «аэропорт „Храброво“ работает штатно в сложных метеоусловиях, обеспечивая обслуживание пассажиров и авиакомпаний по расписанию, взлетно-посадочная полоса и перрон постоянно очищаются от снега».

Напомним, ранее в «Храброво» попросили пассажиров заблаговременно приезжать для прохождения предполетных формальностей в новогодние выходные.



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