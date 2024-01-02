Очевидцы: на въезд в Польшу из Калининградской собралась большая очередь из автомобилей

На погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки начинает формироваться длинная очередь на выезд в Польшу. Об этом сообщают автомобилисты в телеграм-канале «Калининград/Германия/Попутчики».



«На границе Мамоново/Гжехотки большая очередь. Стоим уже 3,5 часа, прошли только русскую. Так что запасайтесь терпением и попкорном», — пишет один из путешественников.

Автомобилисты, общающиеся через телеграм-канал «Мамоново 2 — Гжехотки», также отмечают возросшие темпы ожидания на погранпереходе. Некоторые из них сообщают, что провели в очереди по нескольку часов.

Напомним, в конце декабря возникла большая очередь на въезд в Калининградскую область из Польши. Только за одним сутки, воскресенье, 24 декабря в регион въехало 650 автомобилей. Как сообщила областная таможня, абсолютное большинство автомобилистов оказалось русскоязычными жителями Германии, которые ехали в Россию на новогодние праздники. Со слов губернатора Антона Алиханова, большая часть путешественников использовала Калининградскую область как точку транзита: они добирались до региона, оставляли авто на стоянке, а далее вылетали в иные субъекты России.