Пик преодолен: из Польши в регион за сутки въехало 440 автомобилей с иностранцами

Калининградская областная таможня сообщила о падении числа въезжающих в регион легковых автомобилей со стороны Польши. В пресс-службе ведомства уточнили, что через погранпереход Мамоново-2 за сутки в Калининградскую область въехало 440 легковых автомобилей, а в обратном направлении проследовало 330 машин (днем ранее было 609 и 265 соответственно).



«За прошедшие сутки через таможенные посты Калининградской областной таможни, расположенные на российско-польском и российско-литовском участках таможенной границы, в сопредельные республики убыло 66 грузовиков и 393 легковых автомобиля, на территорию Российской Федерации прибыло 169 единиц грузового и 665 единиц легкового транспорта», — добавили в пресс-службе.