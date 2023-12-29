Пик преодолен: из Польши в регион за сутки въехало 440 автомобилей с иностранцами

Пик преодолен: из Польши в регион за сутки въехало 440 автомобилей с иностранцами
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: «Рекорд продолжает расти»: за сутки в «Мамоново-2» оформили 650 машин на въезд из Польши
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Калининградская областная таможня сообщила о падении числа въезжающих в регион легковых автомобилей со стороны Польши. В пресс-службе ведомства уточнили, что через погранпереход Мамоново-2 за сутки в Калининградскую область въехало 440 легковых автомобилей, а в обратном направлении проследовало 330 машин (днем ранее было 609 и 265 соответственно).

«За прошедшие сутки через таможенные посты Калининградской областной таможни, расположенные на российско-польском и российско-литовском участках таможенной границы, в сопредельные республики убыло 66 грузовиков и 393 легковых автомобиля, на территорию Российской Федерации прибыло 169 единиц грузового и 665 единиц легкового транспорта», — добавили в пресс-службе.

Рекордным для перехода «Мамоново-2» стало 25 декабря, когда на въезд было оформлено 651 легковое авто. Всего за четыре дня, 21-25 декабря, границу в направлении Калининградской области пересекло 2389 легковых транспортных средств. Как поясняли в пресс-службе региональной таможни, 99,9% въезжающих — русскоязычные граждане Германии, которые едут на новогодние праздники в Россию. Часть путешественников использует Калининград как транзитный пункт, отправляясь авиационным и железнодорожным транспортом в Москву, Санкт-Петербург и другие города.

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