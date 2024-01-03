МЧС предупреждает об усилении ветра 3 января

В Калининградской области 3 января ожидается усиление ветра и метель, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

Эксперты сообщества «Погода и метеояления Калинининградской области» также заявляют об ухудшение погодных условий в течение 3 января суток. «Начиная с ночных и ранних утренних часов среды в Калининграде и области ожидается усиление восточного ветра до 6-13 м/с в порывах до 14-16 м/с по области и до 16-18 м/с на побережье. Временами снег (с наибольшей интенсивностью на юго-западе региона и в Калининграде, на севере и северо-востоке области: Славский, Неманский, Краснознаменский, Нестеровский, Гусевский рн осадки будут слабыми), метель. На дорогах вероятны снежные заносы и гололед, будьте аккуратны! Температура воздуха в течение суток по области −3...-7°С, эффективная (ощущаемая) температура −13...-16°С», — отмечают синоптики.

По их данным, постепенное ослабление ветра ожидается в вечерние часы 3 января и в ночь на 4 января.

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