Минобороны: ежедневно более 1500 россиян подают заявления на военную службу

Ежедневно более 1500 россиян пишут заявления о приеме на военную службу, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, более 4000 студентов «добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи».

Ранее в Минобороны сообщили, что в рамках частичной мобилизации в России были призваны 302 503 человека. Свыше половины из них женаты (57%) и имеют детей (56,3%). У трети — один ребенок (31%), у четверти — двое, у 0,3% — трое детей. Высшее образование получили 7% мобилизованных. У 30% есть среднее профессиональное, еще у 63% — среднее образование. Подавляющее большинство служили в армии (96,4%).