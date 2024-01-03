В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

В Латвии задержали гражданина РФ по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство LETA и Службу государственной безопасности (СГБ) республики.

По данным издания, россиянина задержали 20 декабря 2023 года. Он подозревается в сборе и передаче спецслужбам РФ информации об объектах критически важной инфраструктуры и военных объектах в Латвии и оказании иной поддержки. Его личность не раскрывается.

В СГБ также отметили, что в ходе обысков на пяти объектах в Риге и ее окрестностях были изъяты документы и носители информации.