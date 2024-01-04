В Калининградской области прогнозируют похолодание до −15°C

В выходные в Калининградской области ожидается усиление морозов. По данным синоптиков, в ночь с субботы, 6 января, на воскресенье, 7 января, похолодает до −11... −12°C, в ночь с 7 на 8 января — до −15°C. Такие прогнозы приводят Гидрометцентр и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



В дневные часы в субботу ожидается −3... −5°C, в воскресенье −7... −8°C, в понедельник, 8 января, — −5... −8°C. Со вторника синоптики обещают возвращение плюсовых температур.