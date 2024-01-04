В Литве полиция расследует инцидент в автобусе с участием русскоговорящей пассажирки

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В Вильнюсе полиция начала расследование по факту нарушения общественного порядка в автобусе. Как сообщает в четверг, 4 января, портал Delfi, в правоохранительные органы поступило три заявления в связи с опубликованным в одной из соцсетей видео, на котором зафиксирован инцидент с участием русскоговорящей женщины.

На записи видно, как пассажирка просит вернуть ей телефон, но двое мужчин перебрасывают его друг другу. На видео также выкрикивают фразы «Тут не Россия» и «С Новым годом».

Как отмечает Delfi, полиция Вильнюсского округа получила три заявления в связи с этим видео. Их авторы высказали мнение, что на записи запечатлен в числе прочего факт унижения человеческого достоинства и разжигания межнациональной розни. Расследованием инцидента занимается Вильнюсский третий комиссариат полиции.

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