Минприроды: в Калининграде организуют три площадки для сбора ёлок после праздников

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После новогодних каникул в Калининграде откроют три площадки для сбора ёлок на переработку. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Площадки планируют открыть в микрорайоне Сельма, а также в районе улиц Мариупольской и Интернациональной. Точные места в ведомстве обещают уточнить позднее.

«Уже третий год подряд калининградцы превращают старые ёлки в ценное вторсырье. Ели будут переработаны в щепу, которую будут использовать для удобрения почвы на природных территориях города», — отметили в министерстве. По данным Минприроды, в этом году к акции присоединяются Музей мусора в Зеленоградске и город Балтийск, где открыли пункт приема елей на базе муниципального учреждения «Благоустройство» по улице Дубинина, 7а.

В 2024 году в Калининградской области, как сообщали в Минприроды, отправили на утилизацию более пяти кубометров живых елей, собранных у населения после новогодних праздников.

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