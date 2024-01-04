Минприроды: в Калининграде организуют три площадки для сбора ёлок после праздников

После новогодних каникул в Калининграде откроют три площадки для сбора ёлок на переработку. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства природных ресурсов и экологии.



Площадки планируют открыть в микрорайоне Сельма, а также в районе улиц Мариупольской и Интернациональной. Точные места в ведомстве обещают уточнить позднее.

«Уже третий год подряд калининградцы превращают старые ёлки в ценное вторсырье. Ели будут переработаны в щепу, которую будут использовать для удобрения почвы на природных территориях города», — отметили в министерстве. По данным Минприроды, в этом году к акции присоединяются Музей мусора в Зеленоградске и город Балтийск, где открыли пункт приема елей на базе муниципального учреждения «Благоустройство» по улице Дубинина, 7а.