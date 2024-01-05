Водителей региона предупреждают об образовании на дорогах снежных заносов и гололедицы

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Водителей Калининградской области предупреждают об образовании на дорогах региона снежных заносов и гололедицы. Также в течение суток 5 января прогнозируются локальные снежные заряды, метель и позёмок, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ожидается, что к субботе высота снежного покрова достигнет 14-17 сантиметров. Также прогнозируется повышение температуры воздуха днём до −4°С (на побережье до 0°С) за счёт смены ветра на северо-западный и влияния Балтики. «Впрочем, такое „потепление“ мы не особо почувствуем — ветер с порывами будет достигать 12-14 м/с (на побережье до 13-16 м/с), за счёт чего ощущаемая (эффективная) температура составит −10...-14°С», — говорится в прогнозе.

В ближайшие дни в Калининградской области прогнозируют похолодание до −15°С.

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