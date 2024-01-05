Облвласти рассказали, какие услуги планирует оказывать бесплатное юридическое бюро

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Государственное юридическое бюро для оказания бесплатной квалифицированной юрпомощи гражданам, созданное по распоряжению губернатора Калининградской области Антона Алиханова, планирует начать работу в феврале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Сотрудники нового учреждения будут оказывать бесплатную юридическую помощь тем, кто имеет на это право в рамках государственной системы: инвалидам, малоимущим, ветеранам боевых действий, пенсионерам, ветеранам труда, многодетным семьям и ряду других», — говорится в сообщении.

В перечень услуг бюро планируют включить устные и письменные консультации, составление юридических документов, представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах и различных организациях.

Учреждение расположено по адресу: ул. Репина, д.20. О его создании стало известно в конце ноября 2023 года. В штат юрбюро планируют принять восемь человек.

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