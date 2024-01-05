Таможня: на пункте пропуска «Чернышевское» ожидаются сложности с пересечением границы

На погранпереходе в Чернышевском в ближайшие дни прогнозируют сложности с пересечением границы. Их связывают с обновлением программ на всех пунктах пропуска Литвы, сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.



«С 8:00 6 января в течении двух суток литовские таможенники будут пропускать только порожние грузовые транспортные средства, легковые автомобили и пешеходов», — говорится в сообщении. Соответствующая информация также размещена на сайте литовской таможни.

В настоящее время пропуск транспорта на пункте «Чернышевское», согласно данным его Telegram-канала, осуществляется в нормальном режиме. Отставания от зарезервированного времени нет.