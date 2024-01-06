Потепление в Калининградской области обещают в начале следующей недели

В Калининградской области ожидается потепление только с ближайшего вторника, до этого в регионе обещают морозы. Об этом свидетельствуют данные различных метеослужб.



По данным паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье ночью температура опустится до −13...-15°С, днем по области −8...-12°С, малооблачно и без осадков. В понедельник ночью температура опустится до −18°С, а в низменностях и до −19°С. Днем ожидается около −9...-13°С (на побережье −6...-9°С), преимущественно ясно и без осадков.

Начиная со вторника в области ожидается оттепель, в дневные часы калининградцам обещают слабый «плюс» (+1...+3°С), а в темное время суток — слабый «минус» и околонулевые отметки.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в воскресенье в регионе ожидается до −11 градусов, ночью — до −12. В понедельник ночью столбик термометра опустится до −15 градусов, днем будет −12. Переломной станет ночь на вторник, температура поднимется с отметки в −14 градусов в темное время суток до −1 градуса в дневные часы.

По данным Гидрометцентра России, в воскресенье ожидается −11° и облачность, в понедельник будет ясно и также −11° (по ночам столбик термометра будет опускаться до −16°). В ночь на вторник ожидается до −14°, днем потеплеет до −1°.