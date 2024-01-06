Ремонт дороги в поселок Донское отложили до появления финансирования

Ремонт дороги в пос. Донское Светлогорского ГО откладывается. Об этом в комментариях под одним из своих постов в официальном паблике во «ВКонтакте» сообщило мининфраструктуры региона. В планах на 2024 год этот объект не значится.



«А ремонта дороги в посёлок Донское опять нет. Впрочем, как всегда... А губернатор говорил, что деньги на ремонт заложены в бюджет 2024 г.», — написала в комментариях местная жительница.

«Реконструкция дороги „Приморье-Донское“ планируется ориентировочно на 2024-2026 годы при наличии финансирования. Будем держать вас в курсе, следите, пожалуйста, за новостями в соцсетях и СМИ», — говорится в ответном сообщении министерства.

В августе 2022 года глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко говорил, что региональные власти уже ведут проектирование реконструкции трасс Приморье-Донское и Зеленоградск-Приморск через Светлогорск.