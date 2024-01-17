Жители поселка Донское готовят обращение к президенту из-за состояния дороги

Жители поселка Донское Светлогорского округа готовят коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину по поводу неудовлетворительного состояния дороги «Приморье-Донское». Информация об этом появилась в сообществе поселка в соцсети «ВКонтакте».



«Участок дороги от посёлка Приморье до посёлка Донское протяжённостью 5 км находится в ужасном состоянии. Часть дороги вымощена плитами ещё в советское время и в таком виде сохраняется до сих пор. Ширина дорожного полотна не соответствует требованиям безопасности — когда по дороге едет рейсовый автобус, он вынужден правой парой колёс съезжать на обочину, чтобы разминуться со встречными автомобилями», — написано в петиции.

Жители поселка обращают внимание на то, что дорога «Приморье-Донское» — главная транспортная артерия, связывающая поселок с остальной областью: «Альтернативных путей в посёлок Донское нет. Вторая дорога, соединяющая наш посёлок с соседним Янтарным, находится в ещё более отвратительном состоянии (разбитая брусчатка, выложенная ещё немцами), и по ней не проходят маршруты общественного транспорта». Сбор подписей проходит с 19 часов прошлой пятницы, 12 января, петицию можно поддержать в магазине «Фасоль» по адресу: ул. Садовая, 4а.

В понедельник, 15 января, на официальной странице мининфраструктуры «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что реконструкция дороги «Приморье-Донское» запланирована на 2024 год. «Проектно-сметная документация разработана, сейчас ее проверяет государственная экспертиза. Как только получим одобрение экспертов, выберем подрядчика и начнется реконструкция дороги. Деньги в бюджете на это предусмотрены. Предварительная стоимость работ 550 млн рублей», — указано в публикации.

Как сообщает министерство, ремонт дороги «Донское — Синявино — Янтарный» планируется выполнить ориентировочно в 2025-2028 годы.

Ранее представитель мининфраструктуры региона сообщал в комментариях в официальном паблике министерства «ВКонтакте», что ремонт дороги запланирован на 2024-2026 годы, но будет осуществлен только при наличии финансирования.