На границе с Польшей начали продавать места в очереди (фото)

В очереди перед погранпереходом «Мамоново-2 — Гжехотки» начали продавать места. Как сообщают «Новому Калининграду» очевидцы, потенциальных клиентов вычисляют через активность в чатах в Телеграм, связанных с изучением ситуации на границе.



Судя по сообщениям, которые получают желающие выехать в направлении Польши, место у светофора предлагают купить за 150 евро, а более удаленные места — за 100 евро.