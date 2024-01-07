На границе с Польшей начали продавать места в очереди (фото)

На границе с Польшей начали продавать места в очереди (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Продолжение: В очереди на выезд из региона в Польшу скопилось более 150 машин
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В очереди перед погранпереходом «Мамоново-2 — Гжехотки» начали продавать места. Как сообщают «Новому Калининграду» очевидцы, потенциальных клиентов вычисляют через активность в чатах в Телеграм, связанных с изучением ситуации на границе.

Судя по сообщениям, которые получают желающие выехать в направлении Польши, место у светофора предлагают купить за 150 евро, а более удаленные места — за 100 евро.

Утром 7 января очевидцы сообщали, что рождественская очередь на выезд из Калининградской области протянулась примерно на два километра. Днем ранее региональное министерство развития инфраструктуры сообщало, что для водителей, которые стоят в очереди на границе в пункте пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки», организовано горячее питание, туалеты и пункт обогрева.

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