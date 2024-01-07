В Калининград пришли самые сильные морозы с февраля 2021 года

В Калининградской области утром 7 января были отмечены самые сильные морозы с февраля 2021 года. Об этом сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Прошедшей ночью небо над всем регионом прояснилось, за счет чего на температуру приземного слоя начало активно влиять радиационное выхолаживание (понижение температуры нижних слоев воздуха, обусловленное эффективным излучением земной поверхности) в арктической воздушной массе, — объясняют в паблике причины похолодания. — К утру столбики термометров на метеостанциях континентальной части региона опустились ниже отметки в −18°С (Черняховск), а на ближайшей метеостанции к региону, расположенной в Кибартае (Литва) воздух остыл практически до −20°С (19,9°С), что позволяет говорить о вероятности 20-ти градусного мороза в восточных районах области (в особенности в низменностях) прошедшей ночью».

На метеостанции Калининграда была отмечена температура −16,5°С (самый низкий показатель с 13 февраля 2021 года), в Советске было −18°С, в Железнодорожном −17,4°С, в Храброво −15°С, в Пионерском −13,8°С, а самым теплым в регионе стал Балтийск, где метеорологи зафиксировали −12,7°С.