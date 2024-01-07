На границе с Польшей полицейские помогают двигать в очереди автомобили с пассажирами-младенцами (видео)

На границе с Польшей полицейские помогают двигать в очереди автомобили с пассажирами-младенцами (видео)
Фото предоставлено очевидцем
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Калининградские полицейские помогают добраться автомобилистам с грудными детьми до погранперехода «Мамоново-2 — Гжехотки», где на утро 7 января, скопилась двухкилометровая очередь из желающих выехать за пределы региона. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, «полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и следят за ситуацией на проезжей части».

«Они лично беседуют с водителями, интересуются сложившейся обстановкой, и предлагают помощь, если она необходима, — поясняет пресс-служба ведомства. — Так, к примеру, сотрудники полиции, обратив внимание на то, что в одном из автомобилей находится грудной ребенок, помогли водителю беспрепятственно объехать очередь, чтобы как можно скорее пройти пограничный контроль в этот морозный день».

В полиции отмечают, что «обстановка на пункте пропуска спокойная».

Ранее очевидцы сообщали, что в очереди перед погранпереходом «Мамоново-2 — Гжехотки» начали продавать места. Потенциальных клиентов вычисляют через активность в чатах в Телеграм, связанных с изучением ситуации на границе.

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