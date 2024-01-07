Калининградцам пообещали пик сильных морозов в ночь на понедельник

В Калининградской области ожидается пик рождественских морозов в ночь на понедельник 8 января. Как сообщает калининградский Гидрометцентр, в некоторых муниципалитетах (в частности, в поселке Железнодорожный Правдинского района, в Гусеве, Краснознаменске и Озерске) ночью температура опустится до минус 20 градусов по Цельсию.



Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» также предупреждают, что в регионе будут «первые официальные двадцатники» с февраля 2021 года

«„Разброс“ в данных моделей относительно температур предстоящей ночью и утром по области составляет в среднем от −14 до −20°С, а канадская модель GEM (Global Environmental Multiscale Model) и вовсе видит до −24°С к утру на севере области», — предупреждают администраторы сообщества.

Наиболее низкие температуры, по данным паблика, стоит ожидать к утру.

«Вполне вероятно, воздух в Калининграде сможет остыть до −17...-19°С, а в северной и восточной части региона до −19...-22°С (местами и в низменностях до −23°С и ниже) — самые низкие значения традиционно ожидаются на метеостанциях Советска, Черняховска и Железнодорожного. Впрочем, сеть метеостанций не позволит зафиксировать более низкие температуры, которые потенциально могут наблюдаться в других районах области без метеостанций (к примеру, Нестеровский, Гусевский, Славский). На побережье вряд ли можно ждать ниже −13...-16°С», — добавляют эксперты.