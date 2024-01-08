За год в России зарегистрировали 135 дел о фейках об армии

В 2023 году прокуроры направили в суды уголовные дела в отношении 70 человек, обвиняемых в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Всего было зарегистрировано 135 таких дел, в суды было направлено 79. По запросу Генпрокуратуры за прошлый год Роскомнадзор удалил или заблокировал почти 70 тыс. сайтов с фейками об армии и органах власти. В 2022 году показатели были выше: тогда ведомство направило 853 требования о блокировке, в результате было удалено 128 тыс. ресурсов. Снижение связывают с блокировкой популярных иностранных соцсетей.

Как заявляют в Генпрокуратуре, «тематика фейковых публикаций не отличается разнообразием». По данным ведомства, в основном в них идет речь про боевые действия на Украине. Однако наказывали и за признанную ложной информацию об экономической ситуации в стране, а также решениях органов государственной власти.

Кроме того, в 2023 году Генпрокуратура отправила в Роскомнадзор 388 требований о блокировке из-за экстремистского и террористического контента в отношении 19 тыс. сайтов. Годом ранее ведомство направило 167 таких требований в отношении 14 тыс. ресурсов.

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