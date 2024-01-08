В Калининграде впервые за три года зафиксировали 20-градусный мороз

В трех населенных пунктах Калининградской области, в том числе в Калининграде, утром в понедельник, 8 января, были зафиксированы морозы в минус 20 градусов и выше. Об этом сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».



В Калининграде в последний раз 20-градусный мороз фиксировали 7 февраля 2021 года. В Черняховске утром 8 января зафиксирован минус 21 градус, в Железнодорожном — минус 20,8 градуса. В Советске столбик термометра опустился до минус 19,9 градуса.

Теплее всего было в Балтийске — 16,7 градуса.

При этом уже во вторник, 9 января, в регионе ожидается резкое потепление. Согласно информации Калининградского гидрометцентра, в ночь на вторник прогнозируется до минус 16 градусов, а уже днем — около 0. Прогноз погоды «Нового Калининграда» дает минус 7,7 ночью и до плюс 0,3 градуса вечером.