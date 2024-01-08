Калининградец пожаловался Алиханову на то, что пришлось отвозить активированный уголь в больницу

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Житель региона оставил комментарий на странице губернатора Антона Алиханова, в котором утверждает, что ему пришлось отвозить активированный уголь в Больницу скорой медицинской помощи. Комментарий опубликован под постом, в котором Алиханов рассказал о ремонте в Детской областной больнице.

«Ни для кого не секрет ,что в Калининграде бесплатной медицины нет. В БСМП угля активированного нет, о чем здесь говорить», — написал калининградец Андрей Иванов. Он отметил, что сам отвозил препарат в больницу, где, по его словам, «две медсестры на два отделения хирургии (обычной и гнойной), а это примерно 80 человек».

Представитель областного минздрава ответил мужчине, что «даже по этому посту очень наглядно видно, что бесплатная медицина не только есть, но и очень активно развивается». «Один новый корпус Детской областной больницы чего стоит. Что касается закупки препаратов и расходных материалов, то они в больницах и поликлиниках имеются в достаточном количестве, их лечебные учреждения закупают регулярно», — говорится в комментарии.

Ранее областной минздрав заявлял, что низкая зарплата врачей — «это миф».

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