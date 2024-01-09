Лоукостер Southwind открыл продажу авиабилетов на прямые рейсы из Калининграда в Турцию

Чартерные рейсы турецкой авиакомпании Southwind из калининградского аэропорта «Храброво» в Анталью стартуют в конце апреля. Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании и на сайтах-агрегаторах.



По данным сайта авиакомпании, Southwind планирует летать из Калининграда в Турцию и обратно 4-5 раз в неделю, первый вылет чартера из Калининграда запланирован на 26 апреля. Длительность перелета — 3,5 часа.

Стоимость авиабилетов на сайте компании на 26 апреля в один конец — от 15230 рублей (без багажа, с ручной кладью). Отметим, что на сайтах-агрегаторах стоимость билетов начинается от 30000 рублей (багаж включен).