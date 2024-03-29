ЕС ввел запрет на полеты Southwind, выполнявшей рейсы из Калининграда в Турцию

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Программа регулярных и чартерных авиарейсов из «Храброво» в Турцию оказалась под угрозой: Евросоюз ввел запрет на полеты через Европу турецкой авиакомпании Southwind Airlines. Ранее она открыла продажу билетов по маршруту «Калининград — Анталья». О запрете сообщает в пятницу, 29 марта, «Интерфакс» со ссылкой на турецкое издание Turizm Guncel.

Причина запрета — подозрения, что фактический контроль над перевозчиком осуществляет Россия. 

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), сейчас задерживается рейс под кодом авиакомпании Air Cairo SM903 из Шарм-эль-Шейха, который фактически выполняется Southwind с технической посадкой в Хургаде. Согласно табло аэропорта Шереметьево, он должен был вылететь в 17:30 по Москве, но вылет отложили. «На этом рейсе находятся туристы туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik. На данный момент оба туроператора развозят клиентов по гостиницам, им предоставляют размещение и питание», — рассказали в ассоциации.

По данным Aerotelegraph.com, на который, в свою очередь, ссылается Turizm Guncel, финское авиационное управление провело исследование, согласно которому основная доля собственности и фактический контроль над Southwind Airlines осуществляется в России, а не в Турции. В результате Финляндия не разрешила авиакомпании выполнять рейсы между Антальей и Хельсинки. Накануне Брюссель проинформировал своих членов, что Cortex Havacilik Ve Turizm Ticaret (официальное название компании Southwind Airlines) запрещаются посадка, взлеты самолетов и их пролет над территорией ЕС из-за введенных в отношении России санкций. Southwind Airlines планировала летать не только в Хельсинки, но и в целый ряд немецких городов — Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт в Германии; также в программу полетов был включен греческий Ираклион.

Авиакомпания Southwind Airlines базируется в Анталье. О ее создании власти Турции объявили в апреле 2022 года после введения против РФ западных санкций из-за ситуации на Украине. Декларировалось, что компания ориентирована на привлечение российских туристов и будет летать только в Россию.

При этом АТОР со ссылкой на источники сообщает, что «на рейсы из Турции (куда Southwind тоже летает из России) это никак не повлияет, „они будут выполняться чуть дольше“ (вероятно, с облетом воздушного пространства ЕС, с восточной стороны)». В «оперативном порядке» решается вопрос с полетами в Египет из Москвы.

В 2023 году Southwind Airlines выполняла чартерные рейсы из Калининграда в Анталью, весной этого года программу планировалось возобновить, в январе была открыта продажа билетов.

Также в нынешнем году компания намеревалась организовать регулярные рейсы из Калининграда в Стамбул, эту информацию «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе аэропорта «Храброво». «На сегодняшний день есть намерение авиакомпании выполнять рейсы в Стамбул. Более подробнее дадим информацию позже», — заявили в пресс-службе утром в пятницу, 29 марта.

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