Турция поставила в РФ вторую партию яиц

Турция поставила в Россию вторую партию яиц, сообщается на сайте Россельхознадзора.

«5 января через пункт пропуска „Яраг — Казмаляр“ ввезена вторая партия пищевых яиц из Турции в количестве 316 800 штук для дальнейшей реализации на территории России», — отмечается в публикации.

Первую партию яиц такого же объема доставили из Турции 3 января. В декабре прошлого года в Россию также начали поступать яйца из Азербайджана. Правительство РФ в период с 1 января по 30 июня разрешило ввозить без пошлины до 1,2 млрд штук куриных яиц.

По словам заместителя гендиректора по правовым вопросам торговой сети «СПАР-Калининград» Алексея Елаева, в Калининграде не стоит ждать яиц из Турции. «Когда говорят про миллиард турецких яиц, кажется, что это много. На самом деле Россия производит около 40 млрд штук в год. То есть этот миллиард [направлен] на проседание текущего производства и не более того. Причем не во всей стране, а только в основном на юге, куда логистика из Турции более-менее нормальная», — пояснил Алексей Елаев «Новому Калининграду».

По его словам, для ввоза яйца установлены жесткие ветеринарные требования. «Необходимо с каждой партии отбирать образцы, ждать результаты экспертизы... Яйцо очень специфический товар: шаг влево, шаг вправо — сальмонеллез. Поэтому в основном это актуально для юга России», — считает представитель «СПАР — Калининград».

Также Алексей Елаев отметил, что доставка турецких яиц в Калининград окажется слишком дорогой. «У нас в Калининград максимум доставляется яйцо из Синявинской птицефабрики в Санкт-Петербурге. И проседание по яйцу на Северо-Западе как раз связано с снижением производства на Синявинской птицефабрике. Это главный конкурент Гурьевской птицефабрики в Калининградской области», — сказал Алексей Елаев.

На предстоящей неделе, отметил он, ожидается поставка яиц второй категории Синявинской птицефабрики в калининградские магазины.


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