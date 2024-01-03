В Россию ввезли первую партию яиц из Турции

Турция поставила в РФ первую партию яиц, сообщается на сайте Россельхознадзора.

«3 января через пункт пропуска „Яраг-Казмаляр“ ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — отмечается в публикации.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что цены на яйца в России решили снижать за счет беспошлинных закупок продукции в Турции и Азербайджане. Он спрогнозировал снижение цен на яйца после Нового года. С 1 января в стране отменили пошлины на ввоз яиц. 

В последние месяцы Россия столкнулась с ростом цен на куриные яйца и мясо птицы. В Калининградской области яйца начали резко дорожать с октября. Мониторинг «Нового Калининграда» показывает, что по сравнению с сентябрем стоимость первой категории в крупных торговых сетях увеличилась на 13-20 рублей. В ноябре цены выросли в среднем еще на 17 рублей и достигли 110 рублей за десяток. В отдельных торговых точках розничная стоимость доходила до 140 рублей.

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