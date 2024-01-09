Врачи Регионального перинатального центра обратились к президенту из-за невыплаты денег

Калининградские медики в конце декабря направили обращение Владимиру Путину по поводу несправедливого, по их мнению, отказа в выплате федеральной субсидии правительства России. Письмо с 36 подписями сотрудников РПЦ имеется в распоряжении редакции «Нового Калининграда». Врачи также продублировали его в Правительство РФ, губернатору региона, прокуратуру и в ряд других ведомств.



Авторы обращения отмечают, что федеральная субсидия была выплачена всем учреждениям родовспоможения и другим лечебным учреждениям Калининградской области, кроме ГБУ КО «Региональный перинатальный центр». При этом коллективу сообщили, что врачи не получили премии, поскольку РПЦ достиг «целевых показателей оплаты труда по „дорожной карте“».

«Обращаем Ваше внимание на то, что показатели „дорожной карты“ достигнуты благодаря низкой списочной численности основных сотрудников, — говорится в письме. — Большая часть ставок заняты этими же сотрудниками по внутреннему совместительству [...] в связи с нарастающим дефицитом кадров. Средняя заработная плата врачей при этом составляет 50-60 тысяч рублей».

В связи с этим медики попросили президента рассмотреть вопрос о выделении средств «для обеспечения „дорожной карты“ по основной ставке без учета дохода по внутреннему совместительству». Авторы письма также акцентируют внимание на том, что в перинатальный центр ежедневно госпитализируются женщины с крайне отягощенными диагнозами и глубоко недоношенные дети с неблагоприятным прогнозом для жизни. «Просим разобраться в сложившейся ситуации несправедливого отказа врачам ГБУ КО „Региональный перинатальный центр“ в выплате федеральной субсидии Правительства РФ в 2023 году», — говорится в письме.

Отметим, как сообщили «Новому Калининграду» источники в медучреждении, в общей сложности письмо поддержали более 70 сотрудников. По их данным, врачи в других больницах региона получили федеральные выплаты по 100 тысяч рублей.

«Новый Калининград» направил в правительство области информационный запрос по поводу сложившейся ситуации.