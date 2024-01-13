Источник: главврач перинатального центра Олег Седнев объявил об отставке

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Главный врач Регионального перинатального центра Олег Седнев объявил о том, что уходит в отставку. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в медучреждении.

Он отметил, что о своём уходе Седнев объявил в конце совещания в присутствии всего коллектива. Покинуть учреждение руководитель собирается с 31 января.

В конце декабря калининградские медики направили обращение Владимиру Путину по поводу несправедливого, по их мнению, отказа в выплате федеральной субсидии правительства России. В общей сложности письмо поддержали более 70 сотрудников РПЦ.

Авторы обращения отмечают, что федеральная субсидия была выплачена всем учреждениям родовспоможения и другим лечебным учреждениям Калининградской области, кроме ГБУ КО «Региональный перинатальный центр». При этом коллективу сообщили, что врачи не получили премии, поскольку РПЦ достиг «целевых показателей оплаты труда по „дорожной карте“».

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