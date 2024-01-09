Нецензурно выражавшегося пассажира сняли с рейса в Храброво

40-летний житель Ленинградской области во время посадки на борт самолёта сообщением Калининград — Санкт-Петербург был отстранён от полёта. Такое решение принял командир воздушного судна в связи с агрессивным поведением и нецензурной бранью пассажира, сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте.



Нецензурную лексику дебошир использовал в адрес присутствовавших, не реагируя на их замечания. Наряд полиции к борту самолёта вызвал сотрудник службы пассажирских перевозок.

Мужчину отправили в дежурную часть линейного отдела калининградской транспортной полиции. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Максимальное наказание, которое грозит нарушителю, — административный арест на срок до 15 суток.