Сократится или вырастет: Росстат представил три варианта демографического прогноза РФ

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Росстат опубликовал три варианта демографического прогноза РФ до конца 2045 года, рассчитанных с учетом результатов Всероссийской переписи населения 2021 года, когда в стране проживало 146,45 млн человек. Помимо среднего (базового) варианта прогноза ведомство представило низкий (консервативный) и высокий (оптимистичный) варианты, пишет «Интерфакс».

Согласно базовому сценарию, к 1 января 2046 года население страны уменьшится до 138,8 млн человек. Численность россиян будет сокращаться более чем на 400 тыс. человек в год, в том числе естественная убыль населения будет превышать в эти годы 600 тыс. человек в год, а в некоторые годы и 700 тыс. человек. Однако начиная с 2032 года население страны будет сокращаться темпами менее 400 тыс. человек в год (за счет замедления естественной убыли населения), в 2041-2045 годах — менее чем на 200 тыс. человек в год. При этом миграционный прирост на всем протяжении прогнозного периода закладывается в интервале 210-230 тыс. человек в год.

В низком сценарии население страны к 2046 году упадет до 130,6 млн человек. Данный вариант предполагает сокращение население на всем прогнозном периоде примерно на 600-750 тыс. человек в год, в том числе естественная убыль прогнозируется в интервале 750-900 тыс. человек в год, миграционный прирост закладывается в районе 150 тыс. человек в год.

В высоком сценарии население РФ вырастет к 2046 году до 150,9 млн человек. В данном случае Росстат ожидает сокращения численности населения темпами менее 200 тыс. человек в год до 2028 года. Начиная с 2029 года прогнозируется рост численности населения с постепенным ускорением до более 500 тыс. человек в год с 2041 года. В этом сценарии Росстат ожидает, что естественная убыль населения прекратится в 2037 году и начнется естественный прирост населения. Миграционный прирост после 2033 года в этом сценарии ожидается свыше 400 тыс. человек в год.

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