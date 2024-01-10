Власти Советска рассказали, как подготовились к ежегодным разливам Немана

Власти Советска сообщили, что были готовы к разливу Немана, затопившему в конце декабря часть новой набережной. Более того, в пресс-службе муниципалитета рассказали, что набережная проектировалась с расчетом на ежегодный выход реки из берегов.



«Набережная выполнена по проектно-сметной документации, которая прошла государственную экспертизу, за работами следили сотрудники строительного контроля, — рассказали в пресс-службе, отвечая на вопрос одного из подписчиков „Нового Калининграда“. — Нарушений норм строительства и проблем с системой водоотведения нет. Исторически ежегодно происходит сезонный разлив реки, поэтому набережная выполнена в два уровня с условием разлива».

В администрации уточнили, что на нижнем ярусе специально не стали устанавливать никакого оборудования и малых архитектурных форм.

«Прогулочная часть выше и не затапливается, — добавили в пресс-службе. — Увеличение уровня воды не несёт опасности для жителей. Ситуацию контролируем».